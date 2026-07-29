Noticias de hoy 28 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 28 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Trump vs T-MEC

Donald Trump endureció su postura sobre el T-MEC: dijo que el acuerdo es más importante para México y Canadá que para Estados Unidos.

Podrían investigar fraude

La Fiscalía podría investigar un presunto “fraude” en el examen de admisión a la UNAM en caso de que se presente una denuncia, afirmó la presidenta Sheinbaum.

Devolución del SAT

El 31 de julio es la fecha límite para que las personas físicas que presentaron su Declaración Anual 2025 soliciten la devolución automática al SAT.

Afectaciones por Genevieve

Las lluvias y viento en Culiacán, generadas por el huracán Genevieve y el monzón, dejaron un socavón y afectaciones en el suministro de agua potable.

Cae líder de célula criminal

Un fuerte operativo se desplegó en los límites entre Zacatecas y Aguascalientes tras la detención de 6 personas, entre ellas, el líder de una célula delictiva.

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