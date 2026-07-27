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Noticias de hoy 27 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Sus víctimas

Adultos mayores, personas con juicios sucesorios inconclusos, mexicanos que residen en el extranjero y propietarios de terrenos en zonas con alta plusvalía son las principales víctimas del “Cártel del Despojo”.

Sin detalles

La jueza que lleva el caso por el presunto feminicidio de Dafne Zapata ordenó mantener bajo reserva los detalles de la audiencia inicial contra Jorge “N” y Estrella “N”, miembros de la academia militarizada donde murió la joven.

257 homicidios

Durante la cuarta semana de julio de 2026, México registró 257 homicidios, de acuerdo con cifras oficiales. Chihuahua encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 29 denuncias,

Sin control

Los incendios en Europa mantienen una emergencia en distintos países, con más de 300 mil personas evacuadas, al menos una decena de fallecidos y 254 mil hectáreas quemadas.

Basura espacial

Activistas mexicanos alertaron por la posible presencia de basura espacial y daños estructurales en casas de Tamaulipas tras la decimotercera prueba de vuelo de Starship el pasado 24 de julio en Texas.

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