Noticias de hoy 24 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 24 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Percepción de inseguridad

Irapuato y Culiacán lideran la lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad, según en Inegi; San Pedro Garza García y Piedras Negras fueron las más seguras.

Investigaban a edil de Temoac

Omar García Harfuch informó que Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac asesinado recientemente, era investigado por presuntos vínculos con grupos criminales.

Depresión tropical

Hoy se formó la depresión tropical Siete-E al sur de Zihuatanejo, Guerrero. De seguir fortaleciéndose, podría evolucionar a la tormenta Genevieve.

Cierre en la México-Puebla

El 25 de julio, 7:00 a 18:00 horas, el kilómetro 91 de la México-Puebla, con dirección a capital, estará cerrado por trabajos de mantenimiento.

Ley seca en la Magdalena Contreras

Varias colonias de la alcaldía Magdalena Contreras tienen ley seca hoy 24 de julio, el 25, 26 y 27 por festividades religiosas.

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