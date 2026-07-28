Noticias de hoy 27 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 27 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Se manifiestan en CU

Aspirantes y padres se manifestaron en CU para exigir que la UNAM aclare los resultados del reciente examen en línea.

UNAM instala comisión

Mientras tanto, el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, instaló una comisión para revisar el examen y los resultados del concurso de ingreso.

Imputados por caso Dafne

Estrellita “M” y Jorge Luis “P” fueron imputados por el feminicidio de la niña Dafne en Tamaulipas. Se les dicto prisión preventiva.

Licencia permanente

Hoy se anunció que el tramite de la licencia permanente en la Ciudad de México concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Fundador de los Zeta

Sergio “N”, alias el “Tlapa”, presunto fundador de los Zetas, fue condenado a 29 años y nueves meses de prisión por delincuencia organizada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento