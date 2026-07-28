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Noticias de hoy 28 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Evita ser víctima

Mantener las escrituras inscritas, verificar que los documentos sean auténticos y acudir únicamente con notarios autorizados son algunas de las medidas que pueden evitar que seas víctima de un despojo inmobiliario.

Sismo sacude Japón

Edificios colapsaron y personas resultaron heridas en Japón por un terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste del archipiélago que provocó fuertes temblores y dejó decenas de miles de edificios sin luz.

México arrasa

México sigue cosechando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, de República Dominicana. La delegación mexicana ha conseguido más de 80 medallas, más de 30 son de oro.

Celebran reapertura

El sector ganadero de Chihuahua recibió con optimismo el anuncio de autoridades estadounidenses sobre la reapertura en fases de las estaciones cuarentenarias. La medida permitirá restablecer operaciones.

Nuevo entrenador

Zinédine Zidane, leyenda de Francia y del Real Madrid, fue nombrado director técnico de la Selección Francesa para el proceso mundialista de 2030, en donde buscará la tercera copa mundial para su país.

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