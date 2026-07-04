Noticias de hoy 3 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 3 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Confirman muerte

La Fiscalía de Veracruz confirmó que los restos hallados en un rancho son de Roxana Guzmán, comunicadora secuestrada desde el 2 de junio. Hay 8 detenidos.

Alertan por fraudes

Autoridades alertan por fraudes y estafas en las que delincuentes utilizan nombres de servidores públicos para engañar a adultos mayores y solicitarles dinero.

Socavón en Edomex

Un socavón de más de 3 metros de diámetro y 6 de profundidad alertó a vecinos en Nezahualcóyotl. Se originó por una ruptura en el drenaje.

Amenaza de bomba

Autoridades desplegaron un operativo tras una llamada que alertaba por una amenaza de bomba en el edificio del Poder Judicial, en Avenida Revolución.

2 mil 645 muertos

La cifra de muertos por los sismos en Venezuela aumentó a 2 mil 645. Aunque el gobierno no ha informado sobre desaparecidos, la ONU estima 50 mil.

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