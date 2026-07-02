Noticias de hoy 1 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 1 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Descarta extender T-MEC

Estados Unidos rechazó extender el T-MEC por 16 años. Ahora, los tres países miembros realizarán revisiones anuales hasta el término de su vigencia en 2036.

4 muertos por festejos

Cuatro personas murieron en Ciudad de México tras los festejos por la victoria frente a Ecuador. Tres fallecieron por asfixia y uno más en el hospital por un paro cardiorrespiratorio.

Decomiso de droga

La Marina aseguró 1.2 toneladas de cocaína en las costas de Chiapas, con un impacto de más de 229 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Fin del ciclo escolar

Las vacaciones para miles de estudiantes están cada vez más cerca. Según el calendario de la SEP, el miércoles 15 de julio termina el ciclo escolar.

Sismos en Venezuela

Este miércoles, las autoridades actualizaron el saldo de la tragedia en Venezuela por los sismos: hasta el momento, hay 2 mil 295 fallecidos.

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