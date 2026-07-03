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Noticias de hoy 3 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Fosas clandestinas

El canal de aguas negras de Nextlalpan, Estado de México, se ha convertido en una fosa clandestina para que sicarios se deshagan de sus víctimas, acusan madres buscadoras.

15 muertos

Una nueva oleada de ataques entre Rusia y Ucrania dejó un saldo de alrededor de 15 muertos, un día después de que el Kremlin perpetró una férrea ofensiva en Kiev.

Visita a Hernán

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, compartió un video de su visita a Hernán Gil, quien fue rescatado tras permanecer debajo de escombros por más de 180 horas.

Cambia pronóstico

“Cada vez que he ido a México, la gente ha sido encantadora”, responde Liam Gallagher a las críticas y cambia su pronóstico sobre el partido: “Será difícil, pero les ganaremos 3-0”.

Lluvias fuertes

De acuerdo con el Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes, las ondas tropicales 14 y 15 intensificarán las lluvias en 30 estados, sin que se vayan las altas temperaturas.

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