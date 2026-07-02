Noticias de hoy 2 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
Noticias de hoy 2 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
Claudia Sheinbaum aseguró que México es un país seguro para recibir visitantes extranjeros, luego de la alerta emitida por el Gobierno del Reino Unido
La FGR aprehendió a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Vaticano confirmó la excomunión de seis obispos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, porque realizaron la consagración de cuatro nuevos obispos sin autorización.
Luego de cuatro días de búsqueda, esta mañana fue capturado el tigre de bengala que escapó de un santuario de la comunidad de San Bernardino, Estado de México.
El gobierno de Francia elevó a más de 90 el número de muertos por ahogamiento desde el 19 de junio, en un período marcado por una intensa ola de calor.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.