Noticias de hoy 2 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:51 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Noticias de hoy 2 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

“México es seguro”

Claudia Sheinbaum aseguró que México es un país seguro para recibir visitantes extranjeros, luego de la alerta emitida por el Gobierno del Reino Unido

Hermana de Lozoya

La FGR aprehendió a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Excomunión de obispos

El Vaticano confirmó la excomunión de seis obispos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, porque realizaron la consagración de cuatro nuevos obispos sin autorización.

Capturan a tigre

Luego de cuatro días de búsqueda, esta mañana fue capturado el tigre de bengala que escapó de un santuario de la comunidad de San Bernardino, Estado de México.

Más muertos

El gobierno de Francia elevó a más de 90 el número de muertos por ahogamiento desde el 19 de junio, en un período marcado por una intensa ola de calor.

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