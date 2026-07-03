Noticias de hoy 2 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 2 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Detienen a hermana de Lozoya

La FGR detuvo a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, ligada al caso Agronitrogenados.

Tormenta tropical Douglas

Se formó la tormenta tropical Douglas en el Pacífico, al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, pero no representa peligro para México.

Muere tigre de Bengala

Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un santuario en Estado de México, murió luego de resultar herido durante su captura, pues le dispararon para contener una agresión.

Excomunión de obispos

El Vaticano confirmó la excomunión de seis obispos de la Fraternidad San Pío X por consagrar a cuatro nuevos obispos sin autorización pontificia.

Milagro en Venezuela

Hernán Gil resistió casi ocho días bajo las ruinas de un edificio en Venezuela, hasta que hoy fue rescatado en medio de aplausos y abrazos de los equipos de emergencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.