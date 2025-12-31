Noticias de hoy 30 de diciembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 30 de diciembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Sarampión en México

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que, de continuar los contagios, México perderá su condición de zona libre de sarampión en febrero, al cumplirse un año del primer brote.

Lluvias intensas

Conagua alerta por pronóstico de fuertes lluvias en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Reparación del daño

La presidenta Sheinbaum informó que habrá reparación del daño para las víctimas del Tren Interoceánico, una vez que la Fiscalía culmine su evaluación.

Tramo más concurrido

Capufe dio a conocer que, durante estas vacaciones, el tramo carretero más concurrido ha sido el México–Querétaro, en la caseta de Tepotzotlán.

Caen torres de alta tensión

Las ráfagas del frente frío 25 provocaron que torres de alta tensión colapsaran sobre autos en el puente Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

