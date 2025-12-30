GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 30 de diciembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

“Habrá reparación del daño”

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habrá reparación del daño para las víctimas del descarrilamiento, una vez que la FGR culmine con su evaluación.

Expropian terrenos

El Gobierno de México expropiará 12 terrenos ubicados en la Península de Yucatán para las obras del Tren Maya.

Localizan restos

El Colectivo “Amor por los Desaparecidos” localizó presuntos restos óseos con “exposición térmica”, cerca de Reynosa, Tamaulipas.

3 mil trasplantes en 2025

La Secretaría de Salud confirmó un aumento en los trasplantes de órganos con 3 mil 84; riñón, hígado, corazón y pulmón fueron los más comunes.

Revelan segundo tráiler

Marvel Studios liberó de manera oficial el segundo tráiler de “Avengers: Doomsday“, con Thor se coloca en el centro de la historia.

