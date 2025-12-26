GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 26 de diciembre 2025, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Cae responsable de incendio

Miguel Ángel “N” fue señalado como el responsable de provocar el incendio que destruyó 250 palapas en Mahahual.

Levantan contingencia

El Estado de México anunció que se levantó la contingencia ambiental tanto en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, como en la de Santiago Tianguistenco.

Asesinan a uno diario

En México, al menos 336 policías han sido asesinados en 2025, lo que equivale a uno ejecutado cada día.

Paracaidistas del Ejército

Paracaidistas montañistas del Ejército Mexicano culminaron su entrenamiento de alta montaña al alcanzar la cima del Pico de Orizaba.

Explota mezquita

Al menos seis personas murieron y 21 resultaron heridas por una explosión en la mezquita Ali Bin Abi Talib, ubicada en Siria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.