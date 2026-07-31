Noticias de hoy 30 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 30 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

A proceso por caso Dafne

Fueron vinculados a proceso Jorge Luis “P” y Estrella “M” por el feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas. Él está acusado por omisión y ella como presunta autora material.

Cae asesino intelectual de Manzo

Fue detenido Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

50 playas con sargazo

La UNAM monitorea la presencia de sargazo en playas mexicanas. Actualmente, 50 de Quintana Roo tienen afectación alta, principalmente en Cozumel y Tulum.

Crisis en Ceuta por migrantes

España enviará al ejército a Ceuta tras la llegada masiva de más de mil 500 migrantes desde Marruecos, quienes arribaron nadando o saltando la valla.

Alivio momentáneo por incendios

Francia y España viven un respiro frente a los incendios forestales, pero las llamas se propagan en otros países de Europa, como Grecia, Portugal y Turquía.

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