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Noticias de hoy 29 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Desmiente liberación

La periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho aseguró que Mario Marín continúa recluido en El Altiplano, luego de que surgieran versiones sobre una posible prisión domiciliaria.

Abre gasolineras

En un giro histórico, Cuba anunció la apertura de nuevos sectores de su economía a la participación privada, entre ellos las gasolineras, farmacias, geriátricos e instalaciones portuarias.

Petróleo sube

Los precios del petróleo registraron este miércoles un fuerte repunte, superior al 4%, después de que se intensificaran las tensiones en Oriente Medio con ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

Nuevo sistema

El Metro de la Ciudad de México pondrá en marcha un nuevo mecanismo para que los usuarios conozcan, antes de ingresar, el nivel de ocupación en algunas de las estaciones con mayor flujo de pasajeros.

Onda de calor

Seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte, con temperatura superior a los 45°C en Baja California y Sonora, mientras que prevalecerá la onda de calor en Chihuahua, Durango y Nuevo León, entre otros.

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