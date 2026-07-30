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Noticias de hoy 30 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Capufe cobrará distinto

A partir de este 30 de julio CAPUFE regulará los pagos electrónicos IAVE en todas las carreteras del país.

Estados registran despojos

Cinco estados del país encabezan la lista de despojos de inmuebles. Estado de México, CDMX y Veracruz integran el top 3.

Derrame de petróleo en Oaxaca

Autoridades atienden un nuevo derrame de hidrocarburo en Salina Cruz, Oaxaca. Ya son tres las playas afectadas.

Marroquíes cruzan a España

En redes sociales se han vuelto virales videos donde se aprecian cientos de migrantes marroquíes ingresando de forma ilegal a España.

Karely exige justicia

Desde redes sociales la influencer Karely Ruíz pide justicia tras el allanamiento que sufrió su domicilio en Nuevo León.

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