Noticias de hoy 29 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 29 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Vuelca tráiler con ácido

La autopista México-Cuernavaca permaneció cerrada en ambos sentidos durante varias horas, luego de la volcadura de un tráiler con ácido muriático.

Despojo en CDMX

Víctimas de despojos se manifestaron en la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir la captura de responsables y el avance en investigaciones.

Fecha de pago de pensión

Pensionados del ISSSTE recibirán su pago correspondiente a agosto el 30 de julio, mientras que los beneficiarios del IMSS lo tendrán el 3 de agosto.

Ley seca en Xochimilco

Diversas colonias de la alcaldía Xochimilco tendrán ley seca casi todo un mes debido a fiestas patronales. La medida aplicará del 6 al 25 de agosto.

Asaltan casa de Karely

Un comando de siete hombres irrumpió en la casa de la influencer Karely Ruiz y robó 20 mil pesos, joyas y equipos electrónicos. En el lugar estaban ella, su pareja y su hija.

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