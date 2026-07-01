Noticias de hoy 30 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 30 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

No más T-MEC: Reuters

Según la agencia Reuters, Estados Unidos anunciaría mañana que no prorrogará el T-MEC, lo que marcará el inicio de un plazo de 10 años para la potencial disolución de la zona de libre comercio.

Seguirán las lluvias

Las lluvias intensas que han azotado Mexico las últimas semanas se deben a la temporada de ciclones, pero también por la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión y ondas tropicales.

Refuerzan seguridad en Sinaloa

El Ejército envío mil elementos más para reforzar la seguridad en Sinaloa, donde la violencia no ha dado tregua. Tan solo del viernes al domingo, hubo 39 homicidios.

Accidente carretero

Cuatro integrantes de una familia murieron esta mañana en un fuerte choque sobre la carretera México–Veracruz, a la altura Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Nombres de usuarios

Ya no tendrán que dar tu número para chatear en WhatsApp si no quieren, pues la app implementará ahora los nombres de usuario.

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