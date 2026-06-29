GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 29 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Caos en CDMX y Edomex

La movilidad en el Valle de México enfrentó un lunes complicado debido a diversos incidentes que afectan la circulación en importantes vialidades.

Calendario de verificación

Ya hay calendario de verificación para CDMX y Edomex. Consulta quiénes verifican, cuánto cuesta el trámite y las multas por hacerlo fuera de tiempo.

Nuevos videos del desastre

Tras un nuevo sismo este lunes y mientras continúan las tareas de rescate, salen a la luz nuevos videos que documentan el desastre.

Nuevos requisitos bancarios

Depósitos en efectivo, retiros en ventanilla y las operaciones de 140 mil pesos o más requerirán la presentación de una identificación oficial desde el 1 de julio.

Muere la actriz Gabriela Fleritt

La actriz y humorista Gabriela Fleritt, su hija Andrea Laya y su nieto Mariano Ferrera fueron encontrados sin vida tras los terremotos en Venezuela

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.