Noticias de hoy 29 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 29 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Depósitos de 140 mil

Los depósitos en efectivo, retiros en ventanilla y las operaciones bancarias de 140 mil pesos o más requerirán una identificación oficial a partir del 1 de julio.

Cae uno por doble homicidio

Fue detenido Jovany “N”, presunto integrante de una célula delictiva vinculada con los asesinatos de dos colaboradores de Clara Brugada.

Bicis eléctricas con placas

Scooters y bicicletas eléctricas deberán contar con placas, registro y Distintivo de Movilidad a partir de este miércoles para circular en Ciudad de México.

Keiko Fujimori, presidenta

La derechista Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú por un estrecho margen frente a su rival Roberto Sánchez, según datos finales del escrutinio.

Sismos en Venezuela

El último reporte de víctimas tras los sismos en Venezuela indica mil 719 personas fallecidas y más de 5 mil heridas.

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