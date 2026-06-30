Noticias de hoy 30 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:57 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Noticias de hoy 30 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

“¿Y si sí?”

La ilusión por la Selección Mexicana volvió a crecer antes del partido contra Ecuador. A unas horas del encuentro, aficionados expresan su confianza.

Adiós al T-MEC

Donald Trump anunciaría el miércoles que Estados Unidos no extenderá el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con Reuters. 

Para evitar caos

La Ciudad de México desplegará un operativo especial con más de 30 mil servidores públicos para garantizar la seguridad durante los festejos por el partido.

Cae el “Tondiro”

Autoridades de Michoacán detuvieron a César Augusto “N”, alias “Tondiro”, quien presuntamente estaría involucrado en la emboscada contra oficiales de la Guardia Civil.

Crossover épico

Sony Pictures lanzó un spot promocional de “Spider-Man: Brand New Day”, en el que Tom Holland comparte pantalla con el jugador argentino Lionel Messi.

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