Noticias de hoy 28 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Noticias de hoy 28 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 24 mil 622 cuentas bancarias por presuntas actividades ilícitas. También incorporó a 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas.
Encuentran sin vida a Sergio Cahuantzi Nava, escritor y figura de la política de Tlaxcala. Autoridades investigan la causa de muerte.
Especialistas de la UNAM advirtieron sobre una epidemia de cesáreas, procedimiento que implica riesgos en mujeres si se emplea sin justificación.
El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, murió este viernes a los 89 años. Su hijo Haakon es el nuevo monarca.
En México pudo observarse el eclipse parcial de Luna que ocurrió durante la noche del jueves 27 y la madrugada de este viernes 28 de agosto.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.