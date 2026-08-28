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Noticias de hoy 28 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Cuentas bloqueadas

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 24 mil 622 cuentas bancarias por presuntas actividades ilícitas. También incorporó a 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas.

Muerte en Tlaxcala

Encuentran sin vida a Sergio Cahuantzi Nava, escritor y figura de la política de Tlaxcala. Autoridades investigan la causa de muerte.

Epidemia de cesáreas

Especialistas de la UNAM advirtieron sobre una epidemia de cesáreas, procedimiento que implica riesgos en mujeres si se emplea sin justificación.

Rey Harald V

El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, murió este viernes a los 89 años. Su hijo Haakon es el nuevo monarca.

Eclipse lunar

En México pudo observarse el eclipse parcial de Luna que ocurrió durante la noche del jueves 27 y la madrugada de este viernes 28 de agosto.

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