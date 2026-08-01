Noticias de hoy 31 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 31 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

UNAM aplicará examen presencial

Tras las irregularidades en su prueba en línea, la UNAM aplicará un examen presencial a 22 mil aspirantes aceptados y a quienes quedaron cerca del puntaje mínimo.

Manzo habría provocado al CJNG

Autoridades informaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación habría ordenado el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, al considerar que los había provocado.

“Tony Montana” se declara culpable

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano del “Mencho”, se declaró culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Frente frío fuera de temporada

Un frente frío fuera de temporada provocará lluvias, tormentas, granizo y fuertes vientos este fin de semana en el norte del país.

El Niño se intensificará

La ONU advirtió que El Niño se intensificará desde agosto, elevando las temperaturas y alterando los patrones de lluvia a nivel mundial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.