Noticias de hoy 31 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

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Todo en uno 31 de julio 2026. Foto: Uno TV

Noticias de hoy 31 de julio 2026, en un minuto:

La UNAM anuncia examen

La UNAM aplicará un examen de control presencial como parte del proceso de ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027 para garantizar la confiabilidad de los resultados.

Asesinato de Manzo

Asesinato de Carlos Manzo habría sido por una supuesta provocación que, según Omar García Harfuch, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación atribuía al entonces alcalde.

Crisis migratoria

La llegada de alrededor de 60 mil migrantes a Ceuta desde Marruecos desató una crisis migratoria que ya tiene repercusiones en la Unión Europea.

Lluvias continuarán

Las lluvias continuarán, en su mayoría fuertes, en los 32 estados de la República Mexicana, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

Luis Miguel reaparece

Luis Miguel reapareció en sus redes sociales tras las especulaciones sobre supuestos problemas de salud.

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