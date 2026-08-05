Noticias de hoy 4 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 4 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Segundo Simulacro Nacional: fecha

El Segundo Simulacro Nacional será el 19 de septiembre a las 12:00 horas. La hipótesis será un sismo de magnitud 7.7 en Tehuacán Puebla, y participarán 14 entidades.

Desarticulan refinerías clandestinas

La Fiscalía de la república desarticulo dos refinerías clandestinas en San Luis Potosí, una más en Morelos y otra en Hidalgo.

Calor extremo en México

Un anticiclón y una onda de calor provocarán calor extremo los próximos 4 días en varias regiones. Zonas de Baja California y Sonora esperan más de 45 grados.

Erupción del Volcán de Fuego

El Volcán de Fuego de Guatemala hizo erupción, lanzando lava, ceniza y gases. Autoridades emitieron la alerta máxima y evacuaron a cientos de personas

Más incendios forestales

Los incendios forestales son cada vez más frecuentes en el mundo por una combinación de sequía, temperaturas elevadas y el fenómeno “El Niño”.

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