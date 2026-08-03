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Noticias de hoy 3 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Convocan a marcha

Diversas colectivas y organizaciones civiles convocan a una jornada de marchas nacionales el próximo 6 de agosto para exigir justicia por la muerte de Dafne Quintos

Recuperan Canal Once

Tras más de dos meses tomadas por un grupo de estudiantes y docentes del IPN, trabajadores de Canal Once recuperaron de manera pacífica las instalaciones

Amplían horario

Las líneas 1, 2 y 7 del Metrobús amplían el horario de servicio los fines de semana: los días viernes y sábado funcionarán hasta la 1:00 de la mañana.

Petróleo cae

El precio del petróleo registró una caída este lunes después de que Donald Trump anunciara que comenzarían negociaciones con Irán.

Gigantes de cartón

Gigantes de cartón, música de banda y cientos de familias dieron vida al Centro Histórico de Atlixco durante el Desfile de Mojigangas 2026

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