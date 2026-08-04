Noticias de hoy 3 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 3 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Casos de COVID en México

En 2026, se han notificado mil 348 casos de COVID y 21 muertes. La Ciudad de México está a la cabeza con 459 casos y 3 defunciones.

Homicidios en julio

México registró 262 homicidios en la última semana de julio. Guanajuato y Estado de México encabezaron la lista de estados con más reportes.

Aumentan remesas a México

Los ingresos por remesas a México alcanzaron 5 mil 472 millones de dólares este mes, una cifra que representó un crecimiento anual de 4.2%.

2 muertes por diarrea explosiva

Dos personas murieron por la infección conocida como “diarrea explosiva” en Michigan, en Estados Unidos. Serían las primeras víctimas mortales

Registro de celulares

El registro obligatorio de celulares. Según el calendario, los usuarios cuyo número termina en 0 deberán completar el trámite antes del 15 de agosto.

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