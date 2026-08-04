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Noticias de hoy 4 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Decomisan cocaína

Elementos de seguridad detuvieron a una persona que transportaba 217 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo, en Tlalpan.

“Bodega del refresco”

Autoridades del Estado de México aseguraron 249 mil 217 botellas de refresco, como parte de una investigación por el robo de mercancía a una empresa refresquera.

Récord de detenciones

ICE detuvo a más de 46 mil personas durante julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Donald Trump, según datos internos de la agencia.

Fase explosiva

La erupción del Volcán de Fuego llevó a Guatemala a declarar una alerta anaranjada, el segundo nivel más alto de emergencia.

Habrá lluvias

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, a lo largo de este martes se prevén lluvias en 31 estados de la República.

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