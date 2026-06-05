Noticias de hoy 4 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 4 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:
Explotan 4 pipas
En Tepeaca, Puebla, explotaron cuatro autotanques de gas L.P. Al menos tres personas resultaron lesionadas y cerca de 2 mil fueron evacuadas.
Amagan con paro
Organizaciones sociales, trabajadores del campo, sindicatos y comerciantes se suman a las demandas de la CNTE y amagan con un paro nacional el 11 de junio.
Toman casetas
Y este día, la Coordinadora tomó la caseta de cobro de Tlalpan, de la México-Cuernavaca, y la de San Marcos, en la México-Puebla. Además, se manifestó en la garita de El Chaparral, en Tijuana.
Vientos fuertes en CDMX
El temporal de lluvias que afecta la Ciudad de México seguirá hasta el 12 de junio; se prevé caída de granizo, actividad eléctrica y vientos fuertes.
¿Habrá home office?
Claudia Sheinbaum aclaró que no hay instrucción federal para suspender clases ni aplicar home office por el Mundial; estados y empresas deberán determinarlo.
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