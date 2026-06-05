Noticias de hoy 4 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 4 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Explotan 4 pipas

En Tepeaca, Puebla, explotaron cuatro autotanques de gas L.P. Al menos tres personas resultaron lesionadas y cerca de 2 mil fueron evacuadas.

Amagan con paro

Organizaciones sociales, trabajadores del campo, sindicatos y comerciantes se suman a las demandas de la CNTE y amagan con un paro nacional el 11 de junio.

Toman casetas

Y este día, la Coordinadora tomó la caseta de cobro de Tlalpan, de la México-Cuernavaca, y la de San Marcos, en la México-Puebla. Además, se manifestó en la garita de El Chaparral, en Tijuana.

Vientos fuertes en CDMX

El temporal de lluvias que afecta la Ciudad de México seguirá hasta el 12 de junio; se prevé caída de granizo, actividad eléctrica y vientos fuertes.

¿Habrá home office?

Claudia Sheinbaum aclaró que no hay instrucción federal para suspender clases ni aplicar home office por el Mundial; estados y empresas deberán determinarlo.

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