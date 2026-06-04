Noticias de hoy 3 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 3 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

CNTE vandaliza la SEP

La CNTE irrumpió en las oficinas de la SEP, al sur de la Ciudad de México. Quemaron mobiliario, rompieron vidrios y realizaron pintas. Al menos dos policías resultaron heridos.

Pérdidas por plantones

Y justamente, en la Ciudad de México, las pérdidas económicas por las movilizaciones y plantones de la Coordinadora superan ya los 405 millones de pesos.

Amenazan con arancel

México y Estados Unidos iniciarán mesas de diálogo para evitar aranceles del 10% a importaciones mexicanas, propuestos por Washington por presunto trabajo forzoso.

Amanda, primer ciclón

Amanda se convirtió en el primer ciclón tropical en el Pacífico. Está al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y no representa riesgo para México.

Supuestas investigaciones

Los Angeles Times publicó que existen investigaciones y cancelaciones de visas contra los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas

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