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Noticias de hoy 4 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

CNTE levanta plumas de casetas

La CNTE inició este jueves una jornada de protestas en casetas de acceso a la Ciudad de México. Integrantes del magisterio disidente levantaron las plumas de cobro para permitir el paso libre de vehículos en autopistas como México-Cuernavaca, México-Toluca, México-Pachuca y México-Puebla.

Gusano barrenador en Texas

Las autoridades sanitarias de Texas confirmaron el primer caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo desde que la plaga comenzó a avanzar hacia el norte en 2023.

Pemex revisa Manzanillo

Pemex informó que mantiene labores de inspección para determinar el origen de una mancha aceitosa detectada en la Bahía de Manzanillo. La empresa realiza recorridos en la Terminal Marítima de Manzanillo.

Petróleo baja

Los precios internacionales del petróleo registraron retrocesos después de que Israel y Líbano anunciaran un acuerdo de alto el fuego.

¡Adiós, creadora de Persépolis!

Murió a los 56 años la autora y cineasta Marjane Satrapi, reconocida internacionalmente por la novela gráfica y película Persépolis.

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