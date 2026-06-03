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Noticias de hoy 3 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Investiga a gobernadores

Estados Unidos amplió sus investigaciones contra políticos mexicanos y ahora mantiene bajo la lupa a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, según una publicación de Los Angeles Times.

Sheinbaum responde

Claudia Sheinbaum cuestionó a Los Angeles Times por hacer públicas esas versiones y sostuvo que existe “todo el derecho, al menos, de la duda” sobre la información difundida.

Retiran estatuas

Las estatuas monumentales de la exposición “Gigantes del Futbol”, instaladas sobre Paseo de la Reforma, fueron retiradas luego de que fueran vandalizadas por integrantes de la CNTE.

Temporal de lluvias

Este miércoles iniciará un temporal de lluvias en la mayor parte del país, con precipitaciones puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Princesa de Asturias

Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por ser “considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y siete títulos en su palmarés”.

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