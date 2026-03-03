Noticias de hoy 3 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
La Embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, confirmó el Gobierno de Arabia Saudita.
La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue enviada la noche de ayer a la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal explica la razón.
La nueva guerra en Medio Oriente disparó los precios internacionales del petróleo. El bloqueo de Irán al Estrecho de Ormuz es crítico.
En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se prepara un operativo especial para el próximo 8 de marzo.
La FIFA activó la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026: faltan apenas 100 días para el silbatazo inicial. El torneo comenzará con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
