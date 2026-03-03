GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 3 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Confirman incendio

La Embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, confirmó el Gobierno de Arabia Saudita.

Retrasan envío

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue enviada la noche de ayer a la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal explica la razón.

Repuntan precios

La nueva guerra en Medio Oriente disparó los precios internacionales del petróleo. El bloqueo de Irán al Estrecho de Ormuz es crítico.

8M en CDMX

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se prepara un operativo especial para el próximo 8 de marzo.

¡A 100 días!

La FIFA activó la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026: faltan apenas 100 días para el silbatazo inicial. El torneo comenzará con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

