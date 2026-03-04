GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 4 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Propone cambiar pluris

La reforma electoral constitucional de Claudia Sheinbaum incluye cambios en la representación proporcional, reducción del gasto y regulación de la IA.

Hunden buque

Un submarino de Estados Unidos hundió la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico; se reportan 61 marineros desaparecidos y 32 rescatados tras el ataque.

Detienen a falsos agentes

El Estado de México informó que, del 19 de enero a la fecha, van 44 personas detenidas por hacerse pasar como elementos de la Fiscalía o de otras corporaciones de seguridad.

El más cálido

La Conagua explicó que febrero de 2026 fue el más cálido desde 1953 y el cuarto más seco desde 1941, con 6.9 milímetros de lluvia.

Muere Ana Luisa Peluffo

La actriz mexicana Ana Luisa Peluffo, protagonista del primer desnudo en la historia del cine mexicano, falleció a los 96 años.

