Noticias de hoy 4 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
La reforma electoral constitucional de Claudia Sheinbaum incluye cambios en la representación proporcional, reducción del gasto y regulación de la IA.
Un submarino de Estados Unidos hundió la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico; se reportan 61 marineros desaparecidos y 32 rescatados tras el ataque.
El Estado de México informó que, del 19 de enero a la fecha, van 44 personas detenidas por hacerse pasar como elementos de la Fiscalía o de otras corporaciones de seguridad.
La Conagua explicó que febrero de 2026 fue el más cálido desde 1953 y el cuarto más seco desde 1941, con 6.9 milímetros de lluvia.
La actriz mexicana Ana Luisa Peluffo, protagonista del primer desnudo en la historia del cine mexicano, falleció a los 96 años.
