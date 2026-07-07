Noticias de hoy 6 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 6 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Derrama por Mundial

El Mundial en Ciudad de México dejó una derrama de 22 mil millones de pesos, atrajo a 1.1 millones de visitantes y creó 80 mil empleos temporales.

Bajan homicidios

Los homicidios dolosos bajaron un 33.5% en México entre el 11 de junio y el 5 de julio, que coincide con los partidos de nuestro país en el Mundial.

Lluvias y granizo

Alertan por 4 días de lluvias y granizo. Los estados con más riesgos serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Más de 3 mil fallecidos

Los fallecidos por los sismos en Venezuela aumentaron a 3 mil 535. Más de 150 cuerpos sin identificar fueron sepultados en un cementerio en La Guaira.

Brote de ébola

El brote de ébola en República Democrática del Congo ha provocado más de 500 muertos y al menos mil 561 casos confirmados.

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