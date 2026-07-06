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Noticias de hoy 6 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

22 mil mdp

El Mundial 2026 habría generado una derrama económica superior a los 22 mil millones de pesos en la Ciudad de México, según la Canaco.

Pide esclarecer

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esclarecer la operación que derivó en la captura de Ismael el “Mayo” Zambada, luego de un reportaje sobre el caso.

Ya hay fechas

El calendario de pagos para las pensiones Bienestar julio 2026 ya fue publicado por el Gobierno de México. Inicia este lunes con la letra A.

Se va

La etapa de Javier “El Vasco” Aguirre al frente de la Selección Mexicana llegó a su fin, luego de la derrota 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

Inicia con lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes, la Ciudad de México presentará ambiente cálido y lluvias fuertes por la tarde.

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