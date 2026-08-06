Noticias de hoy 5 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 5 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:
UNAM termina contrato con Territorium Life
La UNAM informó que terminará su contrato con la empresa encargada del examen de ingreso 2026 y realizará auditorías por las fallas registradas.
CJNG en España
España desmanteló una red vinculada al Cártel Jalisco que traficaba metanfetamina oculta en vainilla líquida. El operativo dejó 13 detenidos y 2.4 toneladas de droga aseguradas.
Cae uno por robo a Karely
Un hombre fue detenido en Nuevo León por el robo en la casa de Karely Ruiz. El fiscal del estado adelantó que parte de lo robado se recuperó.
Hiere a 4 con tijeras
Una mujer fue detenida en Londres tras herir con unas tijeras a 4 hombres. Las autoridades descartaron que se trate de un acto terrorista.
El Papa viajará a Sudamérica
El Papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, informó el Vaticano. Será su primer viaje a Sudamérica como pontífice.
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