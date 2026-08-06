Noticias de hoy 6 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

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Noticias de hoy 5 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Parolin pide orar por buscadoras

En la Basílica, Pietro Parolin, dedicó un momento de su homilía a las madres buscadoras y pidió a México unirse en oración por sus hijos desaparecidos.

Dea endurece medidas contra el CJNG

El director de la DEA, Terry Cole, manifestó que la agencia no sólo irá contra el CJNG, sino también contra los políticos que protejan al grupo delictivo.

Desinformación causó crisis

La desinformación y las redes sociales jugaron un papel fundamental en la ola de migrantes de Marruecos que llegaron a la frontera de Ceuta.

Sheinbaum defiende el fracking

Sheinbaum defendió este jueves su plan para extraer gas natural con fractura hidráulica o ‘fracking’, una técnica a la que alguna vez se opuso.

Luis Miguel dedica mensaje

Luis Miguel apareció tras los presuntos rumores de sufrir una hospitalización, y dedicó un emotivo mensaje a México “es como si tuviera una fórmula”, dijo.

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