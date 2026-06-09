Noticias de hoy 8 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 8 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Tormenta Boris

La tormenta Boris se formó al suroeste de Acapulco y mantiene en alerta a Guerrero y Oaxaca. Prevén que toque tierra el martes por la mañana.

PRI gana 16 de 16 distritos

Resultados preliminares reflejan que el PRI ganó 16 de 16 distritos tras la jornada para renovar el Congreso de Coahuila.

Cae el “01”

Fue detenido Hugo “N”, alias el “01”, generador de violencia en Sonora y Chihuahua y señalado de atacar con drones a grupos rivales y autoridades.

Mundial de protestas

Al menos siete grupos, entre ellos la CNTE, campesinos, madres buscadoras y transportistas, prevén manifestarse en Ciudad de México durante la inauguración del Mundial.

Terremoto en Filipinas

Un terremoto de magnitud 7.8 en el sur de Filipinas dejó al menos 35 muertos. Varios edificios colapsaron y se activaron las alertas de tsunami.