Noticias de hoy 5 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 5 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Choque en la Chamapa-Lechería

Un choque múltiple entre un tráiler, dos camiones y un automóvil en la Chamapa-Lechería provocó el cierre total de la autopista. Cinco personas resultaron heridas.

Paro de transportistas

Transportistas realizarán un paro nacional y movilizaciones en carreteras el 24 de junio. La protesta iniciará entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana.

Sismo en Guerrero

Un sismo de magnitud 5.2 se registró esta tarde al oeste de Ometepec, Guerrero. En Ciudad de México, algunos inmuebles fueron evacuados.

Plantón de la CNTE

La CNTE bloqueó por más de 4 horas Reforma, en Ciudad de México, y anunció que revisará la propuesta del Gobierno federal: el domingo definirá si mantiene el plantón

Revisarán cuentas

El Tesoro de Estados Unidos pidió a los bancos vigilar operaciones financieras ligadas a migrantes indocumentados, en línea con la política migratoria de Trump.

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