GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 8 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Tormenta tropical

La tormenta tropical Boris se formó este lunes en el océano Pacífico a partir de la depresión tropical Dos-E y mantendrá un amplio temporal de lluvias sobre gran parte del país.

Gana el PRI

El PRI ganó 16 distritos electorales de Coahuila con el 50.9% de los votos. Morena sería la segunda fuerza política en el Congreso, mientras que el PAN, el Partido Verde y MC perderían su registro.

Arrestan a mexicanos

Cinco mexicanos fueron detenidos en Sudáfrica tras el hallazgo de un laboratorio de metanfetamina valuado en 60 millones de dólares.

Jardín Flotante

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró el Jardín Flotante Tlallipan, proyecto que se preparó sobre la Calzada de Tlalpan para el Mundial.

Escuelas de futbol

Mikel Arriola anunció la intención de la Liga MX de crear nuevas escuelas de futbol para niñas y niños a lo largo de toda la República Mexicana.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.