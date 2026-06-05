Velocidad y confianza: Aguascalientes se declara listo para la NASCAR

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Aguascalientes se prepara para recibir la quinta fecha de la NASCAR México Series 2026 en el Óvalo Aguascalientes, considerado el circuito más rápido de Latinoamérica. Al respecto, el secretario de Turismo del estado, Mauricio González, destacó que el evento busca impulsar el turismo, la convivencia familiar y la actividad deportiva.

“Los quiero invitar a que convivamos y vivamos esta gran carrera, que es de grandes emociones”. Mauricio González, secretario de Turismo de Aguascalientes

Actividades para aficionados

Las actividades relacionadas con la NASCAR México Series 2026 comenzarán desde el viernes con una firma de autógrafos en el centro de la ciudad. Además, los vehículos participantes realizarán un recorrido por calles del primer cuadro de la capital, donde los asistentes podrán:

Tomarse fotografías con los autos

Convivir con los pilotos

Conocer de cerca los vehículos de competencia

Para el domingo, la programación contempla el inicio de actividades a las 11:00 horas con la categoría Trucks. Posteriormente, a las 13:00 horas se llevará a cabo la carrera estelar de la NASCAR México Series.

Mauricio González López aseguró que el evento busca acercar el automovilismo a nuevos públicos y generar experiencias familiares para los asistentes.

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