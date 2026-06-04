Feria del Sombrero 2026 en San Francisco del Rincón: fechas y gastronomía

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Feria del Sombrero reunirá tradiciones de Guanajuato. Foto: Gobierno de Guanajuato

La Feria del Sombrero 2026 en San Francisco del Rincón, Guanajuato, es una de las celebraciones más representativas de este municipio del Bajío, con sombreros artesanales, los buñuelos y los tacos de carnitas, que se realizará del 5 al 7 de junio.

Este evento busca promover la tradición sombrerera y marroquinera de la región, además de impulsar el trabajo de artesanos y productores locales.

Feria del Sombrero 2026 en Guanajuato: fechas y horarios

La Feria del Sombrero 2026 se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en el recinto ferial de San Francisco del Rincón, municipio reconocido por su producción de sombreros y artículos de piel.

Las actividades se desarrollarán en un horario de 9:00 a 19:00 horas y reunirán a artesanas y artesanos dedicados a la elaboración de sombreros, cinturones, bolsas, chamarras y otros productos vinculados con la industria de la marroquinería.

Buñuelos, tacos de carnitas y gastronomía local

Uno de los principales atractivos de la feria será la oferta gastronómica. Entre los platillos que podrán degustarse destacan los tradicionales buñuelos, los tacos de carnitas, pambazos, enchiladas y diversos antojitos preparados por comerciantes y cocineros de la región.

Además, habrá venta de dulces elaborados con cajeta, leche quemada y licores artesanales que forman parte de la identidad culinaria del municipio.

🎩 La Evidencia News presenta la cobertura especial de Blanca Lilia Flores @losreporte17062 ✨ Feria Nacional del Sombrero 2026: moda, tradición y sabor. 🔵 @SanFranciscoGto se viste de orgullo mexicano. 👉 https://t.co/TRidf1MQsQ@Nakachi_Mx @Venus_PonC @mfloresarellano… pic.twitter.com/8klRTUbSeE — La Evidencia News (@EvidenciaLa) June 4, 2026

Qué hacer en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Quienes visiten San Francisco del Rincón durante la feria también podrán recorrer algunos de sus sitios más representativos. Entre ellos se encuentran:

Parroquia de San Francisco de Asís , construida en el siglo XVIII

, construida en el siglo Palacio Municipal de San Francisco del Rincón, edificio levantado entre 1904 y 1907

edificio Callejuela Primero de Mayo

Antiguo Camino Real de León

Museo de la Ciudad Francisco Orozco Muñoz, espacio que resguarda parte de la historia local

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