Balneario de aguas termales por sólo 100 pesos cerca de la CDMX; descubre dónde está y cómo llegar

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Aguas termales baratas cerca de la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La cuenta de TikTok “Pata de Perro Lifestyle” puso en la mira de todos un balneario de aguas termales en el estado de Hidalgo que sólo cobra 100 pesos de entrada por persona. Ésta es una gran opción para las personas que quieren darse una escapada el fin de semana a un lugar económico cerca de la Ciudad de México.

Balneario de 100 pesos cerca de la CDMX

El balneario barato de 100 pesos que está cerca de la CDMX se llama Pocitas Lajas Rojas y se ubica en Ojo de Agua, Hidalgo. De acuerdo con la información que compartió “Pata de Perro Lifestyle”, este sitio es poco conocido y el ambiente es tranquilo, con poca gente.

En el lugar la temperatura del agua llega hasta los 37 grados centígrados, ideal para relajarse en las piscinas que tienen un decorado rocoso, similar al de una cantera

Personas en la caja de comentarios mencionan que en temporada alta, como en las vacaciones de fin de año, el balneario sube sus precios un poco más y alcanza los 150 pesos.

¿Dónde se ubica el balneario de 100 pesos?

La ubicación del balneario de aguas termales Pocitas Lajas Rojas es Ojo de Agua 38, 42304 El Barrido, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con los comentarios del video, al lugar se puede llegar tomando un camión que se dirija hacia Ixmiquilpan, ya sea saliendo desde la Central de Pachuca o la Central del Norte en la CDMX.

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