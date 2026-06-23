Chequia, el rival de México en el Mundial 2026 que enamora con castillos, cerveza y ciudades de cuento

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Atractivos turísticos de Chequia. Fotos: Cortesía Czech Tourism

Repúbica Checa o Chequia será el tercer rival de México en el Mundial, más allá del futbol te mostraremos por qué tuvo casi 11 millones de turistas internacionales en 2025, 17 sitios Patrimonio Mundial de la Unesco y está considerada una de las capitales más visitadas de Europa.

Chequia regresa después de 20 años al máximo evento futbolístico, pero aquí destacaremos los atractivos turísticos del país centroeuropeo como sus castillos, pueblos medievales, cerveza legendaria y paisajes que parecen sacados de un cuento.

Praga, una de las ciudades más bellas de Europa

La joya del país es Praga, una ciudad que conserva gran parte de su arquitectura histórica.

Conocida como la Ciudad de las Cien Torres, sorprende por la mezcla de estilos:

Gótico

Barroco

Renacentista

Románico

Cubista

Caminar por sus calles adoquinadas es recorrer siglos de historia en apenas unas horas.

Puentes de piedra, iglesias monumentales y plazas medievales convierten a Praga en una de las postales más reconocibles del continente.

Chequia, un país pequeño con una enorme riqueza histórica

Uno de los mayores atractivos de Chequia es la concentración de patrimonio cultural en un territorio relativamente compacto.

Además de Praga, destacan destinos como:

Pilsen, la cuna de la cerveza y el Viktoria

Ostrava, acero, música y el Baník

Olomouc, espiritualidad y el sigma Olomouc

Jablonec y Liverec, cristal, naturaleza y derbi regional

Estas ciudades y regiones forman parte de los 17 sitios inscritos por la Unesco, una cifra notable para un país de poco más de 10 millones de habitantes.

Castillos por todas partes

Pocos países europeos tienen una densidad tan alta de castillos y fortalezas.

Desde palacios barrocos hasta fortalezas medievales enclavadas entre bosques y colinas, recorrer Chequia es encontrarse constantemente con escenarios que parecen sacados de una película.

Muchos de ellos pueden visitarse durante todo el año y forman parte de algunas de las rutas turísticas más populares del país.

La tierra de la cerveza pilsner

Hablar de Chequia es hablar de cerveza.

Aquí nació la famosa cerveza tipo pilsner, que después conquistó el mundo.

Además, el país mantiene desde hace años uno de los consumos de cerveza per cápita más altos del planeta, una tradición que forma parte de su identidad cultural.

En ciudades y pueblos es común encontrar cervecerías históricas, tabernas tradicionales y festivales gastronómicos dedicados a esta bebida.

Naturaleza y escapadas fuera de la ciudad

Aunque Praga concentra buena parte de la atención, la naturaleza también juega un papel importante.

Bosques, montañas, ríos y viñedos forman parte del paisaje cotidiano.

Durante el verano, muchos checos se refugian en sus tradicionales “chatas”, pequeñas casas de campo donde disfrutan de actividades al aire libre, senderismo y gastronomía local.

Una puerta de entrada al corazón de Europa

Otro de los grandes atractivos para los viajeros es su ubicación estratégica.

Desde Praga es posible llegar fácilmente a otras ciudades europeas:

Berlín en aproximadamente cuatro horas

Viena en poco más de cuatro horas

Budapest en alrededor de seis horas

Esto convierte a Chequia en una excelente base para recorrer Europa Central sin necesidad de tomar vuelos internos.

Por qué Chequia llama la atención de los mexicanos

La combinación de historia, seguridad, cultura y precios competitivos ha convertido a Chequia en uno de los destinos europeos que más crece entre viajeros latinoamericanos.

Y ahora, con el Mundial 2026 como escaparate global y su próximo enfrentamiento ante México, millones de aficionados tendrán una razón adicional para descubrir un país donde los castillos, la cerveza y las ciudades de cuento forman parte de la vida cotidiana.

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