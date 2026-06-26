“Hola Corea”, el festival coreano ideal para las fans del K-Pop en la CDMX

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Todo sobre el festival “Hola Corea”. Foto: Getty Images

Los amantes de la cultura coreana podrán disfrutar de un evento especial para quienes aman el K-Pop, los K-dramas, la comida asiática y todas las tendencias que forman parte del fenómeno conocido como Hallyu, se trata de “Hola Corea 2026”, un festival que reúne música, gastronomía, tradiciones y entretenimiento en un solo lugar.

Este encuentro llega como una celebración para la comunidad fan que ha encontrado en Corea del Sur una nueva forma de conectar con otros estilos musicales, historias, artistas y costumbres.

Desde los grupos de K-Pop que dominan las listas internacionales hasta las series coreanas que se han convertido en un éxito mundial, cada vez son más las personas que buscan experiencias relacionadas con este país.

El festival “Hola Corea” está pensado especialmente para quienes quieren vivir un pedacito de Corea sin salir de la CDMX, durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades inspiradas en la cultura coreana, con espacios para conocer más sobre sus tradiciones y convivir con otros fans.

Actividades en el festival “Hola Corea”

Random dance

Dance cover

Gastronomía coreana

Bazar temático de K-pop

Dinámicas para ganar artículos oficiales

Fan meeting con ALMAS

Taller para aprender a escribir tu nombre en coreano

Uno de los grandes atractivos será la presencia del K-Pop, pues habrá actividades relacionadas con el baile y las coreografías que caracterizan a este género musical, los asistentes podrán disfrutar de concursos de Dance Cover, donde diferentes participantes mostrarán sus mejores pasos inspirados en sus grupos favoritos.

Además, el evento contará con un bazar temático donde los fans podrán encontrar productos relacionados con artistas coreanos, accesorios, mercancía, artículos de colección y diferentes opciones para llevarse un recuerdo de esta experiencia.

La gastronomía coreana también tendrá un espacio especial, los visitantes podrán conocer algunos de los sabores más populares de Corea del Sur, con platillos que se han vuelto famosos gracias a las redes sociales y a los K-dramas.

Entre las actividades culturales también habrá espacios dedicados al idioma coreano, la escritura Hangul y otros elementos tradicionales que permitirán a los asistentes acercarse más a la cultura del país asiático.

¿Cuándo y dónde será “Hola Corea 2026”?

El festival “Hola Corea 2026” se realizará el sábado 27 de junio de 2026 en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El evento tendrá un horario de 12:00 a 16:00 horas y la entrada será gratuita, por lo que es una opción ideal para quienes buscan un plan diferente en la capital mexicana.

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