Por qué Jalisco conquista a los viajeros y es nombrado Mejor Destino Internacional 2026 por Condé Nast Traveler

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Jalisco gana premio internacional de turismo. Foto: Cuartoscuro

Jalisco fue reconocido como Mejor Destino Internacional 2026 en los premios de Condé Nast Traveler, por lo que te diremos cuáles son las razones para conquistar a los viajeros.

Los premios Condé Nast Traveler son uno de los referentes más importantes del turismo y los viajes en el mundo; este año distinguió al estado de Jalisco porque reúne gastronomía, naturaleza y experiencias para todos los viajeros.

La publicación destacó que el estado mexicano continúa escalando posiciones entre los destinos favoritos de los viajeros gracias a la diversidad de su oferta turística, su cultura y la autenticidad de sus experiencias.

Condé Nast Traveler destaca la gastronomía, cultura y diversidad de Jalisco

En su publicación, Condé Nast Traveler señaló que, aunque el tequila es el símbolo más conocido de la región, Jalisco ofrece mucho más a quienes lo visitan.

La revista destacó especialmente la riqueza gastronómica y cultural del estado, así como el crecimiento de Guadalajara como uno de los destinos culinarios más interesantes de México y Latinoamérica.

También subrayó la importancia de probar platillos emblemáticos como la torta ahogada y recorrer ciudades y pueblos donde la tradición convive con propuestas contemporáneas.

Jalisco fue elegido como el Mejor Destino Internacional 2026 por los lectores de Condé Nast Traveler España. 🏆



Uno de los reconocimientos más importantes del turismo mundial que confirma lo que millones de viajeros ya saben: aquí se vive la cultura, la gastronomía, las… pic.twitter.com/puxl2CgIqp — Jalisco Es México (@JaliscoEsMexico) June 24, 2026

Guadalajara, capital cultural y gastronómica en evolución

La Zona Metropolitana de Guadalajara se ha consolidado como uno de los principales polos culturales del país.

Su arquitectura combina edificios históricos, espacios de estilo neoclásico y una creciente oferta de museos, galerías, festivales y propuestas gastronómicas que han colocado a la ciudad entre los destinos urbanos más atractivos de México.

Tequila y los Altos de Jalisco, la tierra donde nació una bebida universal

Hablar de Jalisco es hablar del origen del tequila, una de las bebidas mexicanas más reconocidas en el mundo.

El Pueblo Mágico de Tequila y la región de Los Altos permiten conocer de cerca la historia, la tradición y los paisajes agaveros que forman parte del patrimonio cultural del país.

Los campos de agave azul, las antiguas haciendas y las destilerías forman parte de una experiencia que atrae cada año a visitantes nacionales e internacionales.

Puerto Vallarta y la costa de Jalisco, referentes del Pacífico mexicano

Para quienes buscan playa y actividades al aire libre, Puerto Vallarta continúa siendo uno de los destinos más importantes del Pacífico mexicano.

Sus playas, la oferta gastronómica, las actividades acuáticas y el entorno natural entre montaña y mar lo convierten en uno de los principales motores turísticos del estado.

A ello se suma Costalegre, una región costera reconocida por sus paisajes naturales, playas y comunidades que conservan el encanto del litoral jalisciense.

Otras razones: 12 Pueblos Mágicos

Parte del atractivo turístico del estado se encuentra en sus 12 Pueblos Mágicos, distribuidos en distintas regiones y con identidades muy distintas entre sí.

Tequila, en la región Valles

Mazamitla, en el sureste del estado y la Sierra del Tigre

Tapalpa, en la región Sur

Ajijic, en la Ribera de Chapala

Cocula, en la región Valles

Lagos de Moreno, en Los Altos Norte

San Sebastián del Oeste, en la Sierra Occidental

Talpa de Allende, en la Sierra Occidental

Temacapulín, en Los Altos Sur

Mascota, en la Sierra Occidental

Sayula, en la región Sur

San Pedro Tlaquepaque, en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Cada uno conserva tradiciones, gastronomía y paisajes que permiten descubrir diferentes facetas del estado.

Montañas, bosques y naturaleza para el turismo de aventura

Jalisco también se ha consolidado como un destino para el turismo de naturaleza y aventura.

Destinos como Mazamitla y Tapalpa son referentes del turismo de montaña gracias a sus bosques, cabañas y actividades al aire libre, mientras que regiones como la Sierra de Quila, la Sierra del Tigre y la Sierra Madre Occidental ofrecen escenarios ideales para el senderismo y el contacto con la naturaleza.

No sólo por este distintivo internacional vale la pena visitar Jalisco sino también por cada uno de los rinconcitos que ofrecen experiencias y sorpresas a los visitantes nacionales e internacionales.

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