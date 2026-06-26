Por qué Jalisco conquista a los viajeros y es nombrado Mejor Destino Internacional 2026 por Condé Nast Traveler
Jalisco fue reconocido como Mejor Destino Internacional 2026 en los premios de Condé Nast Traveler, por lo que te diremos cuáles son las razones para conquistar a los viajeros.
Los premios Condé Nast Traveler son uno de los referentes más importantes del turismo y los viajes en el mundo; este año distinguió al estado de Jalisco porque reúne gastronomía, naturaleza y experiencias para todos los viajeros.
La publicación destacó que el estado mexicano continúa escalando posiciones entre los destinos favoritos de los viajeros gracias a la diversidad de su oferta turística, su cultura y la autenticidad de sus experiencias.
Condé Nast Traveler destaca la gastronomía, cultura y diversidad de Jalisco
En su publicación, Condé Nast Traveler señaló que, aunque el tequila es el símbolo más conocido de la región, Jalisco ofrece mucho más a quienes lo visitan.
La revista destacó especialmente la riqueza gastronómica y cultural del estado, así como el crecimiento de Guadalajara como uno de los destinos culinarios más interesantes de México y Latinoamérica.
También subrayó la importancia de probar platillos emblemáticos como la torta ahogada y recorrer ciudades y pueblos donde la tradición convive con propuestas contemporáneas.
Guadalajara, capital cultural y gastronómica en evolución
La Zona Metropolitana de Guadalajara se ha consolidado como uno de los principales polos culturales del país.
Su arquitectura combina edificios históricos, espacios de estilo neoclásico y una creciente oferta de museos, galerías, festivales y propuestas gastronómicas que han colocado a la ciudad entre los destinos urbanos más atractivos de México.
Tequila y los Altos de Jalisco, la tierra donde nació una bebida universal
Hablar de Jalisco es hablar del origen del tequila, una de las bebidas mexicanas más reconocidas en el mundo.
El Pueblo Mágico de Tequila y la región de Los Altos permiten conocer de cerca la historia, la tradición y los paisajes agaveros que forman parte del patrimonio cultural del país.
Los campos de agave azul, las antiguas haciendas y las destilerías forman parte de una experiencia que atrae cada año a visitantes nacionales e internacionales.
Puerto Vallarta y la costa de Jalisco, referentes del Pacífico mexicano
Para quienes buscan playa y actividades al aire libre, Puerto Vallarta continúa siendo uno de los destinos más importantes del Pacífico mexicano.
Sus playas, la oferta gastronómica, las actividades acuáticas y el entorno natural entre montaña y mar lo convierten en uno de los principales motores turísticos del estado.
A ello se suma Costalegre, una región costera reconocida por sus paisajes naturales, playas y comunidades que conservan el encanto del litoral jalisciense.
Otras razones: 12 Pueblos Mágicos
Parte del atractivo turístico del estado se encuentra en sus 12 Pueblos Mágicos, distribuidos en distintas regiones y con identidades muy distintas entre sí.
- Tequila, en la región Valles
- Mazamitla, en el sureste del estado y la Sierra del Tigre
- Tapalpa, en la región Sur
- Ajijic, en la Ribera de Chapala
- Cocula, en la región Valles
- Lagos de Moreno, en Los Altos Norte
- San Sebastián del Oeste, en la Sierra Occidental
- Talpa de Allende, en la Sierra Occidental
- Temacapulín, en Los Altos Sur
- Mascota, en la Sierra Occidental
- Sayula, en la región Sur
- San Pedro Tlaquepaque, en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Cada uno conserva tradiciones, gastronomía y paisajes que permiten descubrir diferentes facetas del estado.
Montañas, bosques y naturaleza para el turismo de aventura
Jalisco también se ha consolidado como un destino para el turismo de naturaleza y aventura.
Destinos como Mazamitla y Tapalpa son referentes del turismo de montaña gracias a sus bosques, cabañas y actividades al aire libre, mientras que regiones como la Sierra de Quila, la Sierra del Tigre y la Sierra Madre Occidental ofrecen escenarios ideales para el senderismo y el contacto con la naturaleza.
No sólo por este distintivo internacional vale la pena visitar Jalisco sino también por cada uno de los rinconcitos que ofrecen experiencias y sorpresas a los visitantes nacionales e internacionales.
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