México lidera el ranking de los 50 mejores destinos gastronómicos de 2026

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México, mejor destino gastronómico del mundo. Foto: Cuartoscuro

La gastronomía mexicana continúa dominando las cocinas del mundo, esta vez Travel and Tour World (TTW) colocó a México en el primer lugar del ranking “Top 50 Food Destinations Around the World 2026“.

En el listado de los 50 mejores destinos gastronómicos del mundo 2026, México se posicionó en el primer sitio, por encima de Italia, España y Japón, con lo cual se destaca la riqueza culinaria, la diversidad de sus cocinas regionales y las tradiciones gastronómicas del país.

La cocina mexicana conquista al mundo

El reconocimiento otorgado por Travel and Tour World pone en valor una gastronomía que ha trascendido fronteras gracias a la variedad de sabores, ingredientes ancestrales y técnicas tradicionales que se mantienen vigentes en todo el territorio nacional.

La Secretaría de Turismo de México publicó esta distinción en su sitios de redes sociales y además agregó que “¡La gastronomía mexicana sigue conquistando al mundo!”.

¡La gastronomía mexicana sigue conquistando al mundo! 🤩🔝



Travel and Tour World ubicó a México en el primer lugar de su ranking Top 50 Food Destinations Around the World 2026, reconociendo la riqueza de nuestra cocina, su diversidad regional y el valor de nuestras tradiciones… pic.twitter.com/84MeTZjK5C — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 18, 2026

Asimismo, desde los mercados tradicionales hasta los restaurantes de alta cocina, México ofrece una experiencia culinaria única que combina historia, identidad y creatividad.

Los 10 destinos culinarios de 2026

Aquí el listado de los mejores destinos culinarios de 2026, según Travel and Tour World

México

Italia

España

Japón

India

Estados Unidos

Grecia

Portugal

China

Indonesia

Los platillos mexicanos que conquistan al mundo

Entre los platillos que han dado fama internacional a la cocina mexicana destacan:

Tacos

Tamales

Quesadillas

Birria

Tortas ahogadas

Cochinita pibil

Mole

Pozole

Chiles en nogada

Tlayudas

Barbacoa

Ceviche

A ello se suman productos y bebidas emblemáticas como:

Tequila

Mezcal

Vinos

Todos ellos forman parte del patrimonio gastronómico que ha convertido a México en uno de los destinos favoritos para viajeros de todo el mundo.

Los 10 mejores destinos gastronómicos mexicanos

Estos son los 10 destinos selecionados por Travel and Tour Word donde se pueden conseguir todos estos platillos:

Ciudad de México

Oaxaca

Guadalajara

Mérida

Puebla

Baja California

San Miguel de Allende

Cancún

Tulum

Puebla

Travel and Tour World destaca diversidad culinaria de México

De acuerdo con la publicación, también el liderazgo de México en el ranking responde a la extraordinaria diversidad de su cocina regional, donde cada estado ofrece ingredientes, recetas y tradiciones propias que enriquecen la experiencia gastronómica de los visitantes.

La cocina mexicana también sobresale por la preservación de técnicas ancestrales, el uso de productos originarios y la capacidad de fusionar tradición e innovación, elementos que fortalecen su prestigio internacional.

La elección de Travel and Tour World reafirma el papel de México como una potencia culinaria mundial y fortalece su posición como uno de los principales destinos turísticos del planeta.

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