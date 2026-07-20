México lidera el ranking de los 50 mejores destinos gastronómicos de 2026
La gastronomía mexicana continúa dominando las cocinas del mundo, esta vez Travel and Tour World (TTW) colocó a México en el primer lugar del ranking “Top 50 Food Destinations Around the World 2026“.
En el listado de los 50 mejores destinos gastronómicos del mundo 2026, México se posicionó en el primer sitio, por encima de Italia, España y Japón, con lo cual se destaca la riqueza culinaria, la diversidad de sus cocinas regionales y las tradiciones gastronómicas del país.
La cocina mexicana conquista al mundo
El reconocimiento otorgado por Travel and Tour World pone en valor una gastronomía que ha trascendido fronteras gracias a la variedad de sabores, ingredientes ancestrales y técnicas tradicionales que se mantienen vigentes en todo el territorio nacional.
La Secretaría de Turismo de México publicó esta distinción en su sitios de redes sociales y además agregó que “¡La gastronomía mexicana sigue conquistando al mundo!”.
Asimismo, desde los mercados tradicionales hasta los restaurantes de alta cocina, México ofrece una experiencia culinaria única que combina historia, identidad y creatividad.
Los 10 destinos culinarios de 2026
Aquí el listado de los mejores destinos culinarios de 2026, según Travel and Tour World
- México
- Italia
- España
- Japón
- India
- Estados Unidos
- Grecia
- Portugal
- China
- Indonesia
Los platillos mexicanos que conquistan al mundo
Entre los platillos que han dado fama internacional a la cocina mexicana destacan:
- Tacos
- Tamales
- Quesadillas
- Birria
- Tortas ahogadas
- Cochinita pibil
- Mole
- Pozole
- Chiles en nogada
- Tlayudas
- Barbacoa
- Ceviche
A ello se suman productos y bebidas emblemáticas como:
- Tequila
- Mezcal
- Vinos
Todos ellos forman parte del patrimonio gastronómico que ha convertido a México en uno de los destinos favoritos para viajeros de todo el mundo.
Los 10 mejores destinos gastronómicos mexicanos
Estos son los 10 destinos selecionados por Travel and Tour Word donde se pueden conseguir todos estos platillos:
- Ciudad de México
- Oaxaca
- Guadalajara
- Mérida
- Puebla
- Baja California
- San Miguel de Allende
- Cancún
- Tulum
- Puebla
Travel and Tour World destaca diversidad culinaria de México
De acuerdo con la publicación, también el liderazgo de México en el ranking responde a la extraordinaria diversidad de su cocina regional, donde cada estado ofrece ingredientes, recetas y tradiciones propias que enriquecen la experiencia gastronómica de los visitantes.
La cocina mexicana también sobresale por la preservación de técnicas ancestrales, el uso de productos originarios y la capacidad de fusionar tradición e innovación, elementos que fortalecen su prestigio internacional.
La elección de Travel and Tour World reafirma el papel de México como una potencia culinaria mundial y fortalece su posición como uno de los principales destinos turísticos del planeta.
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