México tiene los destinos gastronómicos que conquistaron al mundo en 2026

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Los destinos mexicanos que destacan por su gastronomía. Foto: Cuartoscuro

Acá en Uno TV te informamos que Travel and Tour World eligió a México como el mejor destino gastronómico del mundo; ahora te diremos cuáles son los destinos mexicanos que enamoran al mundo por sus platillos y lo qué puedes hacer en ellos.

Los destinos gastronómicos de México que enamoraron al mundo

El listado de Travel and Tour World destaca 10 lugares que representan lo mejor de la cocina mexicana, pero en el listado repite a Puebla, por lo tanto sólo menciona nueve. Algunos de estos lugares son reconocidos por sus recetas, por la combinación de tradición y estilo propio.

Acá las experiencias que puedes hallar en estos destinos mexicanos:

Ciudad de México, sabores de todo el país

La Ciudad de México concentra cocinas de todas las regiones. Aquí conviven los tacos al pastor, los antojitos tradicionales- como los tamales y quesadillas-, la alta cocina y algunos de los mejores restaurantes de América Latina.

Entre comida y comida puedes visitar el Centro Histórico, Chapultepec, Xochimilco, Coyoacán, museos de talla internacional como el Museo Soumaya y barrios llenos de vida como Roma, Condesa y Coyoacán.

Oaxaca, la tierra del mole y el mezcal

Hablar de Oaxaca es hablar de una de las cocinas más famosas del mundo. Sus siete moles, las tlayudas, el quesillo y el chocolate tradicional la convierten en una parada obligada para cualquier amante de la comida.

Pero el viaje no termina en el plato. Puedes recorrer el Centro Histórico, visitar Monte Albán, conocer talleres artesanales, explorar mercados como el 20 de Noviembre o hacer una ruta del mezcal por comunidades cercanas.

Guadalajara, la casa de la birria y la torta ahogada

La capital jalisciense es famosa por la birria, la torta ahogada y la carne en su jugo, platillos que forman parte de la identidad local.

La experiencia se complementa con recorridos por el Centro Histórico, Tlaquepaque, Zapopan y visitas a la cercana ruta del tequila, uno de los grandes atractivos turísticos del estado.

Mérida, el sabor de la cocina yucateca

La capital yucateca presume una gastronomía única. La cochinita pibil, los panuchos, los salbutes y la sopa de lima son sólo algunos de sus grandes representantes.

Además, desde Mérida es posible visitar la Ciudad blanca o sus barrios mágicos, pero también zonas arqueológicas como Uxmal, nadar en cenotes, recorrer haciendas henequeneras y disfrutar de la vida cultural del Paseo de Montejo.

Puebla, donde nació el mole poblano

En Puebla, el protagonista es el mole poblano, aunque también brillan los chiles en nogada, las cemitas y los dulces típicos.

Además de comer bien, vale la pena recorrer su Centro Histórico, declarado Patrimonio Mundial, admirar la arquitectura colonial, visitar Cholula con su Gran Pirámide y disfrutar de los paisajes que rodean al Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Baja California, donde el mar llega al plato

La cocina de Baja California destaca por sus pescados, mariscos, tacos de pescado y una propuesta que mezcla ingredientes locales con técnicas internacionales.

Quienes la visitan también pueden recorrer el Valle de Guadalupe, disfrutar de sus playas, practicar actividades acuáticas y conocer una de las regiones vinícolas más importantes de México.

San Miguel de Allende, tradición y cocina de autor

Este Pueblo Patrimonio combina recetas tradicionales del Bajío con una creciente oferta de restaurantes de cocina contemporánea. Entre sus especialidades destacan las enchiladas mineras y diversos platillos elaborados con ingredientes regionales.

Su arquitectura colonial, galerías de arte, festivales y calles empedradas convierten a San Miguel de Allende en uno de los destinos favoritos tanto de turistas nacionales como internacionales.

Cancún, mucho más que playas y mariscos

Aunque es conocido por sus playas de arena blanca, Cancún también se ha convertido en un referente gastronómico del Caribe mexicano. Entre sus platillos más representativos destacan el pescado tikin xic, el ceviche, los mariscos frescos y diversas recetas de influencia maya y yucateca, que pueden disfrutarse tanto en mercados locales como en restaurantes de alta cocina.

Además de su oferta culinaria, Cancún permite disfrutar de playas de aguas turquesa, practicar snorkel y buceo en el Arrecife Mesoamericano, visitar sitios arqueológicos cercanos como El Rey o recorrer Isla Mujeres, una de las excursiones favoritas de los visitantes.

Tulum, cocina maya frente al Caribe

Tulum ha ganado fama internacional por combinar la cocina tradicional maya con propuestas gastronómicas contemporáneas. En sus restaurantes es posible probar desde cochinita pibil y pescado tikin xic hasta platillos elaborados con ingredientes locales y productos del mar.

La experiencia se complementa con la visita a la zona arqueológica de Tulum, ubicada frente al mar Caribe, además de nadar en cenotes, recorrer la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an o disfrutar de sus playas, consideradas entre las más espectaculares de México.

¿Por qué México fue elegido el mejor destino gastronómico del mundo?

Travel and Tour World destaca que la fortaleza de México está en la enorme diversidad de sus cocinas regionales, el uso de ingredientes locales, las técnicas transmitidas por generaciones y el papel que la comida tiene en la identidad cultural del país.

Desde mercados tradicionales hasta restaurantes de alta cocina, el país ofrece experiencias para todos los viajeros. Esa combinación convirtió a México en el mejor destino gastronómico del mundo en 2026, por lo que si estás pensando dónde pasar tus vacaciones de verano podrás descubrir múltiples sabores en estos destinos.

Los 10 destinos culinarios de 2026

Aquí el listado de los mejores destinos culinarios de 2026, según Travel and Tour World

México

Italia

España

Japón

India

Estados Unidos

Grecia

Portugal

China

Indonesia

Los platillos mexicanos que conquistan al mundo

Entre los platillos que han dado fama internacional a la cocina mexicana destacan:

Tacos

Tamales

Quesadillas

Birria

Tortas ahogadas

Cochinita pibil

Mole

Pozole

Chiles en nogada

Tlayudas

Barbacoa

Ceviche

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