¡Evita que te los quiten! Lo que NO puedes llevar en tu maleta de mano en el aeropuerto

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Foto: Getty Images

Si estás por viajar en avión desde México, te conviene revisar qué objetos están permitidos en el equipaje de mano, cuáles deben viajar en el equipaje documentado y cuáles están prohibidos antes de ir al aeropuerto.

Las restricciones son aplicadas por las autoridades de seguridad aeroportuaria y se basan en la Circular Obligatoria CO SA-17.2/10 R3 de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la cual regula los objetos prohibidos en cabina para pasajeros y tripulación.

Los aeropuertos y las aerolíneas aplican estas disposiciones durante los filtros de inspección de equipaje de mano y documentado, evitando el ingreso de objetos prohibidos con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros, la tripulación y las aeronaves en México.

¿Qué artículos no se pueden llevar en la maleta de mano?

Armas de fuego y réplicas

Municiones

Explosivos, fuegos artificiales y materiales pirotécnicos

Cuchillos, navajas, machetes y otros objetos punzocortantes

Tijeras con hojas mayores a 6 centímetros

Herramientas como martillos, desarmadores, llaves inglesas y taladros

Bates, palos de golf, bastones de esquí y otros objetos contundentes

Sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas o químicas peligrosas

Gas pimienta, inmovilizadores eléctricos y otros artículos de defensa personal

Líquidos, geles y aerosoles en envases con capacidad mayor a 100 mililitros

¿Se pueden llevar esos artículos en el equipaje documentado?

Las restricciones dependen de cada tipo de objeto. Por ello, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recomienda consultar la lista completa de artículos restringidos para más detalles.

Los siguientes objetos no pueden llevarse como equipaje de mano, pero sí como equipaje facturado:

Cuchillos

Bates

Herramientas

Navajas

Palos de golf

Líquidos, geles y aerosoles en envases con capacidad mayor a 100 ml.

En cambio, están prohibidos en equipaje de mano y documentado los siguientes artículos en aeropuertos de México:

Baterías de litio dañadas o retiradas del mercado

Explosivos

Fuegos artificiales

Gases inflamables o comprimidos

Materiales corrosivos o tóxicos

Materiales radioactivos y otros considerados peligrosos para la aviación

Tips para preparar tu maleta de mano

Lleva líquidos, geles y aerosoles únicamente en envases con capacidad máxima de 100 ml . Colócalos dentro de una bolsa transparente resellable con capacidad máxima de un litro. Las autoridades toman en cuenta la capacidad del envase y no la cantidad del líquido, por lo que si el recipiente dice 200ml, no pasará el filtro aunque solo esté medio lleno .

. Colócalos dentro de una bolsa transparente resellable con capacidad máxima de un litro. Las autoridades toman en cuenta la capacidad del envase y no la cantidad del líquido, por lo que . Guarda cuchillos, herramientas y objetos deportivos en el equipaje documentado para evitar que sean retenidos.

para evitar que sean retenidos. Etiqueta tu equipaje y evita transportar objetos prohibidos para agilizar el paso por los filtros de inspección.

por los filtros de inspección. Consulta antes de viajar las políticas de tu aerolínea sobre peso, dimensiones y equipaje permitido. Cada empresa puede establecer límites adicionales, respetando las disposiciones de la AFAC.

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